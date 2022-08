Ferrari, Shwartzman: "Non vedo l'ora di guidare la F1-75"

ROMA - A 22 anni Robert Shwartzman coltiva il suo sogno di approdare in Formula 1 con la Ferrari. Il pilota russo con passaporto israeliano però realizzerà presto il suo obiettivo, visto che - come da regolamento - gli spettano due sessioni di prove libere con la F1-75. "Sono un po' emozionato all’idea. Non so ancora di preciso in quali appuntamenti sarò in pista, ma - dice Shwartzman in un'intervista a "Motorsport" - sarà indubbiamente un bel momento. Sono orgoglioso di poter guidare una Ferrari in un weekend di gara, e anche molto interessato a verificare il lavoro di correlazione fatto con gli ingegneri al simulatore. Abbiamo speso così tante ore per migliorare la monoposto virtuale e portarla il più possibile vicino alla realtà, che adesso non vedo l’ora di toccare con mano i risultati di questo lavoro".