Ferrari, Mekies: "Prove libere per Shwartzman dove ci sono i test Pirelli"

ROMA - Robert Shwartzman potrebbe guidare la F1-75 a Monza . È quanto si evince dalle parole del racing director della Ferrari , Laurent Mekies , in un'intervento ai microfoni ufficiali della Formula 1 . Il regolamento prevede infatti che le scuderie dedichino due sessioni di prove libere 1 ai loro giovani piloti. E la gara italiana sembra essere l'occasione giusta per liberare il primo di questi slot: "Non credo che abbiamo problemi a farlo durante uno dei fine settimana in cui ci sono i test Pirelli", ha detto infatti Mekies. Con il prossimo test previsto proprio a Monza .

Occasione per Shwartzman

Per il vicecampione di Formula 2, non sarà la prima volta su una monoposto di Formula 1. È infatti già successo ai test post-Abu Dhabi dell'anno scorso e ora il pilota russo con passaporto israeliano si prepara a guidare la F1-75 di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Resta però da assegnare il secondo slot, con Mekies che però afferma: "Non direi a Singapore, dove i piloti hanno bisogno di più tentativi per imparare la pista, ma non abbiamo ancora deciso esattamente dove correrà Shwartzman".