F1, Leclerc in pole a Monza: "Spero di fare come nel 2019"

MONZA - "Non è stata una qualifica semplice, sapevo che c’era del potenziale. Sono riuscito a fare un ottimo giro in Q3, è stato un bel weekend finora e spero di ripetere la gara del 2019 domani". Charles Leclerc ha parlato così dopo la pole position conquistata nel Gran Premio d'Italia, sedicesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Il monegasco della Ferrari partirà davanti a tutti nella gara della domenica sul circuito di Monza, in prima fila assieme alla Mercedes di George Russell.