Ferrari, Sainz: "Soddisfatto della rimonta, non potevo chiedere di più"

MONZA - Uno dei migliori piloti del Gp d'Italia è stato sicuramente Carlos Sainz, protagonista di una rimonta notevole sul circuito di Monza. Lo spagnolo della Ferrari partiva infatti diciottesimo ma è riuscito a tagliare il traguardo quarto, sorpassando macchine su macchine e arrivando persino a sognare il podio. La Safety Car nel finale ha definitivamente spento le sue speranze, ma nel complesso questa domenica è stata più che positiva per lui, il che è un bene anche in vista del prosieguo della stagione.

Le parole di Sainz

"Mi sarebbe piaciuto giocarmi il podio nel finale, avevo anche salvato una gomma nuova per questa situazione. Avevamo un buon passo e, nel complesso, sono molto soddisfatto della rimonta. E' stato divertente e sono andato forte, non potevo chiedere di più. Quando c'è da rimontare faccio bene, oggi effettuavo in media un sorpasso al giro. Rispetto alle ultime gare eravamo più veloci rispetto alle Mercedes". Queste le parole di Carlos, intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del Gp d'Italia.