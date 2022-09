F1, Briatore sulla Ferrari: "Riesce sempre a rovinare tutto"

ROMA - "È incredibile come la Ferrari riesca a rovinare tutto in ogni gara". È questo il commento di Flavio Briatore raggiunto a Monza dai microfoni di "Auto Bild" dopo il Gran Premio d'Italia di Formula 1. La pole position di Charles Leclerc è stata vanificata dalla vittoria per Max Verstappen, fortunato a godere della fine della virtual safety car per passare il monegasco mentre questi era stato richiamato ai box. Per l'ex team principal della Renault questa non è stata sfortuna, ma un errore della Ferrari da aggiungere agli altri accumulati nel corso di questa stagione.