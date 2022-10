Ferrari, Leclerc: "Possiamo puntare alla pole"

SINGAPORE - "La nostra prestazione è stata buona oggi anche se purtroppo non abbiamo potuto girare quanto avremmo voluto il che, specie qui, non è affatto ideale". Charles Leclerc ha parlato così dopo il venerdì di prove libere al Gran Premio di Singapore, diciassettesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Il monegasco della Ferrari ha chiuso in seconda posizione la seconda sessione sul circuito di Marina Bay, e sabato punterà a prendersi la pole position in qualifica. "Dobbiamo fare in modo di avere una terza sessione di libere pulita per poter lavorare in configurazione gara - ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport -. Il nostropasso da qualifica invece è buono e credo che possiamo puntare alla pole position".