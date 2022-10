Leclerc furioso per il trattore in pista: la frase urlata al team radio

Incredibile quello che è successo al Gran Premio del Giappone, quando dopo lo stop alla gara per la pioggia sono entrati in pista dei trattori per spostare le vetture di Carlos Sainz e Alexander Albon rimaste ferme. Furiosa la reazione di Pierre Gasly, pilota francese dell'AlphaTauri, che si è ritrovato uno di questi trattori venirgli incontro contromano. "Inaccettabile", ha gridato Gasly al team radio. Una situazione analoga costò la vita a Jules Bianchi, finito contro un mezzo di rimozione con la sua Marussia nel 2014, sempre a Suzuka. Amico d'infanzia di Bianchi è Charles Leclerc, che ha espresso tutta la sua furia in diretta. Nel momento in cui si è reso conto del trattore sulla pista, il pilota della Ferrari si è subito rivolto al suo team radio. “Ragazzi… che ca**o è questo trattore?“, la frase che non è sfuggita alle telecamere.