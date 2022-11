F1 costruttori, Ferrari e Mercedes per il secondo posto: ecco le combinazioni

ROMA - La Formula 1 ha ancora dei verdetti da dare a una gara dal termine del Mondiale. Se la Red Bull ha già ipotecato il titolo piloti e costruttori, la lotta è ancora aperta per il secondo posto. In particolare, per quanto riguarda la classifica costruttori, la Ferrari deve difendersi dall'offensiva Mercedes, che dopo la doppietta in Brasile si è avvicinata ulteriormente al Cavallino, e nel Gran Premio di Abu Dhabi proverà a effettuare un sorpasso in extremis. Servirà però un risultato ai limiti della perfezione per la stella a tre punte, e potrebbe non bastare.