Ferrari, il saluto a Vettel: "Domenica diremo addio a un'icona"

ROMA - Sei anni e tante esperienze vissute assieme. Non è un legame che si dissolve quello tra la Ferrari e Sebastian Vettel , che si ritirerà ufficialmente dalla Formula 1 dopo il Gran Premio di Abu Dhabi , ultima tappa del 2022. Il pilota tedesco, dopo un biennio in Aston Martin, ha scelto di salutare il Circus. In occasione del weekend a Yas Marina. La scuderia di Maranello ha pubblicato sui suoi profili social una foto di "Seb" in tuta Ferrari, con la didascalia: "Domenica saluteremo un'icona del nostro sport" .

La carriera di Vettel

Sebastian Vettel è approdato in Formula 1 nel 2007: nelle 15 stagioni passate all'interno del campionato, ha corso per BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari e infine Aston Martin. Il punto più alto è stato raggiunto nei sei anni in Red Bull, quando ha portato a casa quattro titoli consecutivi tra il 2010 e il 2013. In Ferrari la sfortuna è stata sicuramente protagonista, essendo Vettel arrivato in un momento non certo semplice a Maranello. L'amore tra il pilota e la Rossa, però, non è mai appassito, come testimonia la dedica da parte del team.