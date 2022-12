F1, addio a Patrick Tambay: corse due stagioni in Ferrari

ROMA - Patrick Tambay, storico protagonista della Formula 1 a cavallo tra gli anni '70 e '80, è scomparso all'età di 73 anni, dopo una lunga lotta contro il morbo di Parkinson. A dare la triste notizia è stata la famiglia dell'uomo nato a Parigi il 25 giugno 1949. Tambay ha passato la maggior parte degli anni della sua carriera nel Circus, debuttando nel 1977 con la Surtees nel GP di casa, e vantando anche una militanza in McLaren e in Ferrari, per un totale di 122 apparizioni condite da 11 podi. Vantava anche un doppio successo nella serie nordamericana CanAm, nel 1977 e nel 1980.