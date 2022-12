F1, Ferrari: Frederic Vasseur è il nuovo team principal

ROMA - Dopo un mese di voci insistenti, è arrivato l'annuncio ufficiale: Frederic Vasseur è il nuovo team principal della Ferrari. Il dirigente francese lascia il suo posto in Alfa Romeo per ricoprire il medesimo ruolo nella scuderia di Maranello, dove prenderà il posto del dimissionario Mattia Binotto. Proprio quando quest'ultimo ha comunicato ai vertici della Rossa l'intenzione di lasciare, sono partiti i contatti con Vasseur. Una vera e propria prima scelta per la Ferrari, voluta prima di tutto da John Elkann e dall'amministratore delegato Benedetto Vigna. "Siamo felici di dare il benvenuto in Ferrari a Fred Vasseur come nostro Team Principal - ha commentato proprio Vigna -. Nel corso della sua carriera ha unito con successo i suoi punti di forza tecnici, grazie alla sua esperienza in qualità di ingegnere, a una costante capacità di stimolare il meglio nei suoi piloti e nei suoi team. Questo approccio e la sua leadership sono ciò di cui abbiamo bisogno per far crescere la Ferrari con rinnovata energia".

Le parole di Vasseur "Sono molto felice e onorato di assumere la guida della Scuderia Ferrari come Team Principal - ha invece detto con gioia il nuovo team principal Vasseur -. Per me, un appassionato di motorsport da tutta la vita, la Ferrari ha da sempre rappresentato l'apice del mondo delle corse. Non vedo l'ora di lavorare con il team talentuoso e appassionato di Maranello, per onorare la storia e l’eredità della Scuderia e per conseguire dei risultati per i nostri tifosi in tutto il mondo".