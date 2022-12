Ferrari, Ralf Schumacher: "Binotto preferiva Sainz, Leclerc ne ha sofferto"

ROMA - In Ferrari si è concretizzato il cambio di team principal : al posto del dimissionario Mattia Binotto arriverà Frederic Vasseur , pronto a guidare la scuderia di Maranello nella prossima stagione di Formula 1 . Una novità che potrebbe portare ulteriori cambiamenti nella Rossa, stando anche a quanto detto da Ralf Schumacher. " Binotto era più un fan di Carlos Sainz , che ha portato lui in Ferrari,e Leclerc ne ha sofferto un po " - ha detto l'ex pilota tedesco ai microfoni di Sky Deutschland. Con l'approdo di Vasseur, il quale ha già lavorato in passato con Leclerc, le cose potrebbero quindi essere diverse, a detta del fratello di Michael.

Le parole di Schumacher

Schumacher ha poi parlato della partnership pronta a nascere tra Sauber e Audi nel 2026: "L’Audi non è impostata in modo tale da volere che tutto sia tedesco, e ora hanno il tempo di sistemare tutto prima del 2026. Sono curioso di vedere quali idee ha Andreas Seidl per i piloti. Guanyu Zhou è più o meno saldo sul sedile e porta con sé anche un sacco di soldi, che fino al 2026 non sono indifferenti per la Sauber. Valtteri Bottas, invece, potrebbe non rimanere a lungo".