F1, Leclerc e il videogioco regalato a Verstappen: "Per il mio più grande fan"

ROMA - Anche la Formula 1 , con i suoi piloti, è pronta a festeggiare le festività natalizie. I protagonisti del Circus hanno partecipato al "Secret Santa" , in cui hanno dovuto fare un regalo a un loro collega, il cui nome è stato estratto a sorte. A Charles Leclerc è capitato il rivale della Red Bull Max Verstappen , vincitore dell'ultimo titolo proprio davanti al monegasco.

Il biglietto di Leclerc

Al momento dell'estrazione il pilota della Ferrari aveva commentato così il verdetto:"Direi che ha già avuto il suo grande regalo di Natale, ma penserò a qualcosa". Alla fine, Leclerc ha optato per un'edizione del videogioco F1 2022 con una copertina speciale, dov'è raffigurato tre volte il volto del numero 16 di Maranello. "Un’edizione per il mio più grande fan" - recita il bigliettino che accompagna la sorpresa per Verstappen.