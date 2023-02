F1, Ferrari: acceso il motore della monoposto 2023

ROMA - La Ferrari ha acceso il motore della nuova monoposto con cui scenderà in pista nel Mondiale 2023 di Formula 1. La scuderia di Maranello ha pubblicato, sui propri canali ufficiali, il video in cui si può sentire il rombo della vettura che sarà svelata al grande pubblico il prossimo martedì 14 febbraio, come già annunciato dalla Rossa. Intanto, però, sale l'attesa per il giorno in cui verranno tolti i veli alla macchina che sarà portata in pista da Charles Leclerc e Carlos Sainz, coppia in rosso per il terzo anno di fila.