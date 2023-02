F1, Leclerc racconta la scomparsa del padre: "Uno shock"

ROMA - Charles Leclerc ha raccontato, all'interno della sua biografia "Le Prodige", il rapporto con il padre Hervé, scomparso nel 2017 dopo una lunga malattia. Una morte che, inevitabilmente, ha colpito fortissimo l'allora ventenne, che non aveva ancora esordito in Formula 1. "Mio padre era il mio fan numero uno, voleva che fossi bravo in ogni gara, quindi no, non c’è mai stato un dubbio perché ero sicuro che avrebbe voluto che fossi lì e che vincessi per lui - ha spiegato il monegasco -. La scomparsa di Jules (Bianchi, ndr) era stata uno shock. Qualcosa di difficile da capire e da accettare. Perdere mio padre, che mi ha aiutato tanto nella mia carriera, è stato un altro shock".