F1 Ferrari, Sainz: "Degrado ancora problema grave, ma a Gedda..."

ROMA - "L’asfalto di Gedda è molto diverso, perché non c’è molta usura al posteriore. Il Bahrain è l’unico parametro di riferimento che abbiamo, ma è anche la gara più estrema dell’anno in termini di degrado, quindi non è un esempio rappresentativo. Sono fiducioso che negli altri circuiti possiamo andare meglio". Così Carlos Sainz, nelle parole riportate da Motorsport.com, in vista del GP di Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale di F1, in cui la Ferrari cercherà il riscatto dopo le critiche che hanno fatto seguito al debuto in Bahrain.