Ferrari, Leclerc sull'incidente a Miami: "Poco grip fuori traiettoria"

MIAMI - La Ferrari si è presentata a Miami con la speranza di continuare sulla scia di quanto visto a Baku, dove, con Charles Leclerc, è arrivato il primo podio stagionale. Per il monegasco, intanto, c'è da registrare l'uscita di pista nelle FP2, con tanto di incidente contro le barriere. Sull'episodio, il numero 16 ha spiegato: "Qui è molto complicato guidare; c'è una sola traiettoria, e appena esci un po' non c'è più grip. Io ho spinto troppo, perdendo il posteriore, e non sono riuscito a riprenderla perché, per l'assenza di grip, non sono riuscito a girarla. Ma per fortuna non c'è stato nessun grosso danno".