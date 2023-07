Leclerc penalizzato e Verstappen graziato: scoppia la polemica al GP d'Austria

SPIELBERG - Scoppia la polemica nel Gran Premio d'Austria, dopo la penalizzazione inflitta a Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari, infatti, è stato retrocesso di tre posizioni in vista della Sprint per l'impeding su Oscar Piastri nel corso dello Shootout in cui il monegasco, al momento di rientrare ai box, ha ostacolato l'australiano della McLaren. Una retrocessione pesante, che ha costretto Leclerc a partire nono, e rendendogli complicata la rimonta nella Sprint: rimonta che di fatto non si è concretizzata, visto che Leclerc ha faticato in condizioni di bagnato, arrivando addirittura 12° dopo aver azzardato le gomme da asciutto nell'ultima porzione di Sprint. Tornando alla penalità, la decisione in sé ha lasciato spazio a poche recriminazioni, se non fosse che va in contrasto con quanto fatto da Max Verstappen sempre nello Shootout.