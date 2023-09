Damiano dei Maneskin, in pista con la Ferrari a Monza e incontro con Leclerc ai box

MONZA - L'Italia dello sport punta i propri riflettori su Monza, dov'è in corso il Gran Premio d'Italia di Formula 1. Come ogni anno, sono tantissimi gli ospiti vip del weekend sul circuito brianzolo, per veder sfrecciare i 20 bolidi in pista con particolare attenzione alle due monoposto della Ferrari. Proprio il box della scuderia di Maranello ha avuto il piacere di ospitare Damiano David, frontman dei Maneskin. Il cantante gruppo italiano, protagonista di tour in tutto il mondo, è stato immortalato anche in alcune storie Instagram con Charles Leclerc.