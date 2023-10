F1, pole Leclerc a Austin: "Contento, ma dobbiamo vedere domenica"

AUSTIN - " Oggi è tutto bello, ma dovremo vedere domenica : sarà difficile, ma farò di tutto per vincere". Così Charles Leclerc sintetizza la propria analisi delle qualifiche del Gran Premio di Austin di F1 , in cui ha centrato una splendida pole position , la terza stagionale nonché la ventunesima in carriera. Ai microfoni di Sky Sport, il monegasco della Ferrari, che aveva per un attimo perso la prima posizione per 5 millesimi a vantaggio di Max Verstappen, che si è poi visto cancellare il tempo, ha aggiunto: "Sono contento di questo risultato in un anno in cui non mi sento particolarmente a mio agio con la vettura. Ma abbiamo lavorato tantissimo, soprattutto nella seconda parte di stagione, quando abbiamo cominciato a capire meglio la monoposto. Stiamo facendo passi avanti, ma non dobbiamo trarre conclusioni da una qualifica andata bene".

Ferrari, anche Vasseur predica calma

Non si esalta troppo nemmeno Frederic Vasseur, che pone l'accento sulla mancanza di indicazioni per domenica, a causa di un weekend che prevede anche la Sprint, e quindi una sola sessione di prove libere. "È un buon punto di partenza per domenica, anche se non è un risultato, perché i punti si fanno in gara - ha sottolineato il team principal della Ferrari -. Ma sono contento per Leclerc, era importante per lui fare bene. Siamo soddisfatti della sessione, poi in gara conterà molto la gestione delle gomme e avere un buon equilibrio di performance tra i settori. Dobbiamo mantenere la calma, perché non è che la situazione cambia da un weekend all'altro. Andremo un po' alla cieca per la gestione gomme, sarà difficile avere un quadro chiaro, ma questo vale per tutti".