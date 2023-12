Schumacher, spunta un video dell'incidente: cosa ha detto un testimone

ROMA - Una testimonianza fondamentale per comprendere al meglio la dinamica dell'incidente che ha visto protagonista Michael Schumacher il 29 dicembre 2013. L'ex pilota tedesco, leggenda della Formula 1, era in vacanza a Meribel: da esperto sciatore, si stava godendo la neve della località francese. La mattina di quel giorno di dieci anni fa, però, un sasso nascosto proprio dalla neve ha fatto cadere Schumacher, che stava attraversando un tratto non battuto per spostarsi da una pista all'altra. Poi, il forte trauma alla testa, sbattuta contro un'altra roccia, il ricovero d'urgenza a Grenoble, l'uscita dal coma, il trasferimento prima a Losanna e poi nella sua casa a Gland. Da allora, la famiglia ha optato per mantenere il massimo riserbo sulle condizioni di Michael, che prosegue la riabilitazione seguito dai suoi cari.