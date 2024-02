Hamilton vecchio per la Ferrari? I segreti del fisico top tra dieta e allenamento

Troppo vecchio per la Ferrari? Stamattina, quando è arrivata la notizia che Lewis Hamilton con ogni probabilità sarà dal 2025 un pilota Ferrari, qualcuno si è chiesto: "Ma a 40 anni (li compirà il prossimo 7 gennaio, ndr) non è troppo in là con l'età?". Nel caso del pilota inglese, tra i più tirati fisicamente del circuito, la carta d'identità è davvero un dettaglio. Hamilton, infatti, da oltre 30 anni, da quando era cioè poco più che un ragazzino, dedica tantissimo tempo all'allenamento, all'alimentazione e, in generale, alla cura di sé. Non è solo lavoro, ma è una vera e propria passione.