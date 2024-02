Alesi netto: "L'arrivo di Hamilton alla Ferrari vale quello di Schumacher"

Il pilota più vincente di sempre guiderà la Ferrari. L' arrivo di Lewis Hamilton a Maranello ha mandato in estati tutti gli appassionati e i tifosi della rossa e, del resto, non poteva essere altrimenti visti i numeri del pilota per ben sette volte campione del mondo.

Alesi: "L'arrivo di Hamilton come quello di Schumacher

Tra chi ha commentato il colpo della Ferrari c'è anche l'ex pilota Jean Alesi, che intervistato dal Corriere della Sera, si è così espresso paragonando l'arrivo di Hamilton a quello di Schumacher: "Lo spessore di Lewis mi fa pensare a quello di Schumacher, in termini di personalità e carisma, con tutto il rispetto per Fernando Alonso e Sebastian Vettel che pure arrivarono a Maranello carichi di titoli e di una reputazione di primissimo ordine. Dunque, mi aspetto un'avventura elettrizzante, rinnovata corsa dopo corsa, attorno alla quale si concentrerà un interesse universale. Comunque - ha poi concluso Alessi facendo una sua considerazione - Michael Schumacher, per come lo conosco, per come pensava e agiva, Lewis Hamilton, in squadra, al suo fianco, non lo avrebbe voluto mai".