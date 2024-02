Hamilton alla Ferrari, quanto guadagna: stipendio pazzesco

ROMA - Lewis Hamilton in Ferrari con un contratto in linea con le sue ambizioni e il suo curriculum che recita 7 titoli vinti. Il pilota inglese è pronto a salire sulla Rossa dal 2025. Ma quanto guadagnerà? L’operazione alla scuderia di Maranello costerà circa 50 milioni all’anno. Uno stipendio alto (calcolando anche i 40 anni del pilota) e in linea con quello già percepito in Mercedes. Vanno aggiunti i 30 milioni all’anno da pagare a Leclerc, fresco di rinnovo. Lewis in questo modo resterà il secondo pilota più pagato del mondo del Formula 1 (poco più di 2 milioni a GP). In testa rimane il campione in carica, Max Verstappen che incassa da Red Bull circa 64 milioni di euro bonus compresi. Ci sarà tempo per preparare l’arrivo di Lewis a Maranello. Ma in tanti non vedono l’ora.