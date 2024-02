Ferrari, presentazione della nuova SF-24: orario, come vederla in tv e in streaming

MARANELLO (Modena) - Sale l'attesa per la presentazione della nuova monoposto Ferrari , che affronterà il Mondiale di Formula 1 del 2024 . L'evento è in programma domani, martedì 13 febbraio, con inizio alle ore 12. La nuova vettura della scuderia di Maranello, il cui nome è SF-24 , farà anche i primi giri sul circuito di Fiorano guidata dai due piloti della Rossa, il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz Jr . Quest'ultimo lascerà il posto a Lewis Hamilton a partire dal 2025.

Presentazione della nuova Ferrari: orario, dove vederla in tv e streaming

La presentazione della SF-24 è in programma alle ore 12 di martedì 13 febbraio: l'evento sarà trasmesso in diretta in televisione dalle 11.30 su Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport F1 (canale 207) e in live streaming su Skysport.it, Now, con l'app SkyGo, sul canale Youtube di Sky Sport F1 e sul canale Youtube della Ferrari. La diretta testuale sarà disponbile sul sito Corrieredellosport.it.

Formula 1 2024, le altre presentazioni

La Ferrari è la settima scuderia a presentare la vettura 2024 dopo Haas, Williams, Sauber, Alpine, Racing Bulls e Aston Martin. Il 14 febbraio sarà la volta della Mercedes e della McLaren mentre la Red Bull campione del mondo (sia tra i piloti con Verstappen che tra i costruttori) sarà presentata giovedì 15 febbraio.