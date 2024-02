Nuova Ferrari F1 2024: orario presentazione e dove vedere in tv la SF-24

MARANELLO - Il grande giorno è arrivato a Maranello dove è tutto pronto per la presentazione della SF-24 , la nuova monoposto della Ferrari per il Mondiale 2024 di Formula 1, in attesa dello sbarco in rosso di Lewis Hamilton a partire dal 2025.

SF-24, data e orario della presentazione

La presentazione della SF-24 è in programma oggi (martedì 13 febbraio) alle ore 12 proprio a Maranello, dove si alzerà il velo sulla monoposto che la Ferrari metterà a disposizione di Charles Leclerc e Carlos Sainz per il Mondiale ormai alle porte (dal 21 al 23 febbraio test in Bahrain in vista del Gp del 2 marzo.

Ferrari, dove seguire la presentazione in tv e streaming

Sarà possibile seguire la presentazione della SF-24 in diretta tv a partire dalle ore 11:30 su Sky Sport 24 (200) e Sky Sport F1 (207), ma l'evento sarà trasmesso anche in streaming su di NOW e SkyGO (per gli abbonati) oppure sui canali Youtube e social della Ferrari. Aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili anche sul sito Corrieredellosport.it.

Le specifiche tecniche della nuova Ferrari

Indiscrezioni riferiscono di una Ferrari più lunga ma con cambio più corto, un retrotreno con grandi novità nelle sospensioni e pance in stile Red Bull. Livrea con più bianco, più giallo, meno nero. Subito dopo essere stata presentata la SF-24 percorrerà cinque giri di Fiorano per quindici chilometri d’installazione, quindi domani i duecento del primo filming day (due sessioni nell’anno).