Qualifiche F1 Gp Bahrain: aggiornamenti Ferrari, dove vedere in tv e orario

Qualifiche F1 Gp Bahrain: l'orario d'inizio

Le Qualifiche del Gran Premio del Bahrain, prima gara del Mondiale 2024 di Formula 1, inizieranno alle ore 17 dopo la fine della terza sessione di prove libere, in programma alle ore 13:30.

Qualifiche F1 Gp Bahrain: dove vederle

Le Qualifiche del Gran Premio del Bahrain saranno visibili in diretta TV ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1. Sarà possibile seguire l'evento anche in diretta streaming su SkyGo e NOW. Infine saranno disponibili anche in chiaro su TV8, ma in differita a partire dalle ore 22.