Ferrari, la frase a sorpresa di Vanzini durante il Gran Premio di Cina

SHANGHAI (CINA) - Deludente inizio per le due Ferrari al Gran Premio di Cina. Charles Leclerc e Carlos Sainz, rispettivamente sesto e settimo in griglia di partenza, sono stati beffati dopo la bandiera verde da George Russell della Mercedes e Nico Hulkenberg della Haas, retrocedendo in ottava e nona posizione. Disattenzioni che Carlo Vanzini sottolinea così: "Ci aspettavamo un'altra partenza della Ferrari", il commento ironico del telecronista. Intanto, dal box della 'Rossa', arriva l'indicazione di un piano B di Leclerc che vuole recuperare immediatamente il terreno perduto.