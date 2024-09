Leclerc vince a Monza diretta Gp d'Italia: festa Ferrari, le reazioni LIVE

Aggiorna

MONZA - Giornata da ricordare per Charles Leclerc: il pilota della Ferrari vince il Gran Premio d'Italia. Alle spalle del monegasco ci sono Oscar Piastri e Lando Norris su McLaren. L'altro ferrarista, Carlos Sainz, chiude in quarta posizione. Solo sesto il campione del mondo Max Verstappen (Red Bull). Segui il post gara in diretta con tutte le interviste e le dichiarazioni.

18:15 Hamilton: "Tifosi Ferrari? Incredibili, mi guardavano con..." "I tifosi della Ferrari sono incredibili. Già nel giro di formazione, vestiti di rosso, mi guardavano con occhi diversi. Era diverso, interessante". Così Lewis Hamilton, su Sky Sport, elogia la marea rossa che invaso Monza per il Gran Premio d'Italia. 18:05 Hamilton emozionato: "Monza luogo speciale, il prossimo anno..." L'inglese ha anche ammesso di essersi emozionato già all'inizio del weekend, pensando al Gran Premio d'Italia: "Mi sono sentito emozionato sin dal mio arrivo al circuito questa settimana. Monza è sempre un luogo speciale, e sapere che il prossimo anno sarò qui con la Ferrari rende tutto ancora più magico". 17:55 Gp d'Italia, Hamilton emozionato per la Ferrari: "Bellissimo vedere vincere Leclerc. Il prossimo anno..." Il pilota inglese, che ha chiuso il Gran Premio d'Italia in quinta posizione su Mercedes, esprime tutta la sua gioia per la vittoria della Ferrari: "È stato bellissimo vedere la Ferrari vincere oggi", sottolinea Hamilton ai microfoni di Sky Sport. "Potevo già sentire una connessione con loro, mi guardavano in modo diverso, sapendo che l'anno prossimo sarò uno di loro. È stato speciale vedere Leclerc sul gradino più alto del podio. Penso che l'anno prossimo sarà letteralmente incredibile". 17:45 Leclerc, festa con i tifosi dopo il trionfo a Monza: "Siete i numeri uno" Il pilota monegasco della Ferrari ha festeggiato il successo al Gran Premio d'Italia, elogiando i tantissimi tifosi arrivati a Monza: "Siete i numeri 1", scrive Leclerc sul proprio profilo Instagram, con tanto di selfie insieme alla marea rossa.

17:37 Gp d'Italia, Sainz: "Leclerc, che gara! Abbiamo rischiato e..." "Ho fatto tutto il possibile per vincere. Sono contento di aver rischiato forte ed alla fine il successo, la vittoria è stata della Ferrari. A Monza era difficile predire una vittoria qui invece ce l'abbiamo fatta. E la vittoria è al 99% di Charles che ha fatto un grande lavoro per vincere". La soddisfazione di Carlos Sainz, della Ferrari, ai microfoni di Sky Sport dopo il Gp d'Italia. "Pensavo che tutti facessero due stop, ed io ero l'unico a farne solo uno. Ero contento di quella strategia, comunque la cosa più importante è la vittoria della squadra. Fa piacere vivere questa esperienza, mi ha fatto piacere vivere a Monza quattro anni con la Ferrari". 17:27 Gp d'Italia, Vasseur: "Ora festeggiamo, giornata speciale". Poi si commuove "È il momento di festeggiare. Le emozioni si percepiscono una-due ore dopo, quando ti rendi conto di ciò che è successo. Al muretto sei talmente concentrato che è difficile. Ma i tifosi qui sono stati fantastici". Sono le parole, commosse, del team principal della Ferrari Frederic Vasseur intervistato da Sky Sport. Al termine dell'intervista, Vasseur si è avvicinato alla rete dove migliaia di tifosi della Ferrari lo hanno accolto con vari cori, tra i quali "Grande Vasseur" e "Forza Vasseur." Visibilmente commosso, il team principal della 'Rossa' ha infine ringraziato tutti i presenti: "Giornata veramente speciale, grazie". 17:23 Gp d'Italia, Brown: "Ferrari, giù il cappello. Quando vincono a Monza..." "Giù il cappello per la Ferrari. Non si può essere arrabbiati quando la Ferrari vince a Monza". Così l'ad della McLaren Zak Brown dopo il successo di Charles Leclerc al Gp d'Italia. "Sorpasso Norris su Piastri? E' stato aggressivo ma sono sempre liberi di correre". Norris, che ora ha 62 punti di distacco da Max Verstappen, si è detto "sorpreso" dalla manovra del compagno di squadra". 17:18 Ferrari, è festa a Monza dopo la vittoria di Leclerc: tifosi in delirio Un'autentica marea rossa si è riversata sotto il podio per celebrare il pilota monegasco, che bissa il successo del 2019 e si commuove

17:12 Trionfo Ferrari a Monza, Sepe esalta Leclerc: "Il campione" L'ex portiere di Napoli e Lazio, oggi in forza alla Salernitana, ha celebrato sul proprio profilo Instagram lo storico successo di Charles Leclerc al Gp d'Italia: l'estremo difensore ha infatti pubblicato una storia con tanto di tag alla scuderia rossa e al pilota monegasco, celebrato con l'appellativo de "il campione".

17:07 Gp d'Italia, Vasseur: "Abbiamo seguito un piano" "Trionfo a Monza? Alla fine, abbiamo seguito un piano," spiega ancora il team principal della Ferrari ai microfoni di Sky Sport. "Il degrado delle gomme ci ha un po' sorpreso verso la fine del primo stint, ma i piloti hanno gestito la situazione molto bene. Vedendo il distacco che avevamo accumulato, abbiamo deciso di tentare quella strategia. Era già nei nostri piani. Strategia a due soste? Sì, onestamente a un certo punto pensavamo che sarebbe stato necessario farne due. Però nel secondo stint, il degrado non si è manifestato, e Leclerc era a suo agio senza dover spingere troppo. Quando ci siamo resi conto che lo scenario peggiore sarebbe stato un terzo o quarto posto, abbiamo deciso di rimanere in pista". 17:03 Gp d'Italia, Vasseur in estasi: "Vittoria Leclerc? La strategia ha funzionato" La gioia incontenibile di Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, intervistato ai microfoni di Sky Sport al termine della straordinaria vittoria di Charles Leclerc al Gran Premio d'Italia a Monza: "Leclerc ha tenuto tutto sotto controllo. È andata bene, ma in ogni caso bisogna prendere dei rischi, valutarli e gestirli. Complimenti a tutti, dai meccanici ai piloti. Negli ultimi giri, non pensavo a nulla di speciale, solo a calcolare quanto delta potevamo permetterci di perdere da Piastri. All'ultimo giro mancavano 4 secondi e ho detto 'concludiamo il giro e vinciamo'". 16:58 Gp d'Italia, Piastri elogia Leclerc: "Azzardo giusto" Le dichiarazioni di Oscar Piastri dopo il secondo posto con la McLaren nel Gran Premio d'Italia di F1: "Fa male, sono molto infastidito. Ho fatto tante cose nel modo giusto, c'erano tanti punti interrogativi sulla strategia. Era rischioso però fare una sola sosta, sono contento del mio passo ma sono deluso per il secondo posto. Oggi abbiamo sbagliato qualcosa, io ho contribuito. Avevamo tutto da perdere partendo davanti, Leclerc ha giocato l'azzardo giusto". 16:54 Leclerc in lacrime, la frase al team radio Ferrari dopo il trionfo a Monza è da brividi Il pilota è emozionato e ringrazia la scuderia per il primo posto conquistato davanti alle McLaren: I DETTAGLI 16:51 Trionfo Ferrari a Monza: una marea rossa invade la pista! Una marea di tifosi colorati di rosso ha invaso la pista del Gp di Monza dopo la vittoria della Ferrari di Charles Leclerc, assiepandosi sotto il podio in attesa del monegasco. Striscioni e cori hanno atteso l'arrivo del pilota della 'Rossa', visibilmente emozionato non appena salito sul gradino più alto, mentre i fan hanno intonato l'inno di Mameli, prima di essere inondati dallo champagne versato dallo stesso pilota della Ferrari. Dopo la cerimonia, Leclerc si è intrattenuto a lungo sul podio tra sorrisi e scene di gioia incontenibile. 16:49 Gp d'Italia, Leclerc al settimo cielo: "Sensazioni incredibili!" "Una sensazione incredibile, credevo che la prima volta sarebbe stata unica e invece la seconda è stata speciale". Le dichiarazioni a caldo di Charles Leclerc dopo la vittoria nel Gran Premio d'Italia sulla Ferrari intervistato da Nico Rosberg che lo ha definito oggi 'il re d'Italia'. "Negli ultimi giri le mie emozioni sono state come nel 2019, guardavo la gente sugli spalti ed è incredibile. Monza e Monaco sono le gare che voglio vincere sempre, ma ovviamente io vorrei vincere tutte le gare e anche il Mondiale il prima possibile. E' comunque speciale aver vinto le due gare più importanti dalla stagione", aggiunge il monegasco. "Penso che il nostro pacchetto qui a Monza abbia funzionato bene, abbiamo fatto un passo avanti ma penso che la McLaren sia ancora più forte. A Baku la pista mi piace e speriamo di poter fare qualcosa di buono", conclude Leclerc. "Tifosi siete incredibili, grazie a voi per la spinta che ci date sempre. Grazie per tutto e forza Ferrari", dice poi il pilota della rossa rivolgendosi al pubblico e parlando in italiano. 16:45 Gp d'Italia, Norris: "Ferrari, vittoria meritata. Leclerc..." "Non so cosa avrei dovuto fare di più in partenza. La Ferrari ha fatto una gara migliore, Leclerc un lavoro straordinario perciò giù il cappello. Fare una sola sosta? Non è possibile. E' una sconfitta dura da accettare, è difficile per la macchina questa gara. Sono un po' deluso, la Ferrari ha fatto un lavoro migliore con la macchina e ha vinto con merito. La lotta con Verstappen? Continua". Così Lando Norris della McLaren dopo il terzo posto nel Gp d'Italia. 16:40 Trionfo Ferrari a Monza: la gioia social di Simone Vagnozzi L'allenatore di Jannik Sinner festeggia lo storico successo di Charles Leclerc a Monza: il 41enne di Ascoli ha infatti condiviso sul proprio profilo Instagram un video che ritrae il momento del trionfo del monegasco, assaporato davanti allo schermo della tv con l'emozionante telecronaca di Carlo Vanzini in sottofondo: "Che fenomeno", il commento del classe 1983.

16:37 Gp d'Italia, trionfo Ferrari a Monza: non accadeva dal 2019 Impresa leggendaria di Charles Leclerc e della scuderia di Maranello che ha sorpreso la McLaren con una strategia ad una sola sosta riuscendo, nel finale di gara, a gestire al meglio e a resistere al tentativo di rimonta di Piastri. La Ferrari non vinceva il Gran Premio d'Italia dal 2019, sempre con Leclerc. 16:32 Gp d'Italia, impresa Leclerc a Monza: delirio rosso a Monza! Il cielo è rosso sopra Monza. Charles Leclerc porta la Ferrari alla vittoria sulla pista di Monza, vincendo il Gran Premio d'Italia davanti alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Quarto posto per un ottimo Carlos Sainz che si lascia alla spalle Lewis Hamilton (quinto su Mercedes) e Max Verstappen (sesto su Red Bull). Settima posizione per George Russell. Ottavo posto per l'altra Red Bull di Sergio Perez. Chiudono la top ten Alexander Albon su Williams e Kevin Magnussen su Haas. 16:25 Gp d'Italia: da Berrettini a Morata, quanti vip a Monza. Ecco chi c'era Tantissimi sportivi e non solo accorsi per sostenere Leclerc&co.: tutti i tifosi famosi presenti

16:19 Gp Monza, trionfo Leclerc: le parole dei protagonisti Grande attesa per le parole dei protagonisti del Gran Premio d'Italia, conclusosi con il trionfo del ferrarista Charles Leclerc. Delirio rosso a Monza! Monza - Autodromo nazionale

