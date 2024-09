Leclerc, incredibile incidente: tampona un'auto con la sua Ferrari Purosangue

MONTECARLO - Charles Leclerc , reduce dal trionfo a Monza , è stato protagonista di un piccolo incidente mentre guidava per le strade di Montecarlo. Il pilota di Formula Uno era alla guida della sua nuova Ferrari Purosangue grigia ed è stato ripreso in un video diventato virale sui social .

Incidente per Leclerc: cosa è successo

Leclerc stava guidando nel tornante Fairmont Airpin, la celebre curva più lenta del campionato di Formula Uno, sotto gli occhi di passanti e degli smartphone. A bassissima velocità, in curva, il pilota della Ferrari ha tamponato l'auto che lo precedeva. Leclerc ha poi fatto cenno al conducente dell'altra auto di allontanarsi dalla folla per valutare i danni in un'altra zona.