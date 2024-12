Hamilton alla Ferrari, ci sono già due date per i primi giri in pista: ecco quando

La stagione di Formula Uno è terminata con il trionfo di McLaren ad Abu Dhabi , con la Ferrari che non è riuscita a completare la rimonta per il titolo costruttori. Ma ora l'attenzione dei tifosi è tutta sull' arrivo di Lewis Hamilton , che ha chiuso la sua storia con la Mercedes ad Abu Dhabi e si prepara a debuttare sulla Rossa . Ma quando si potrà finalmente vedere il sette volte campione del mondo alla guida della Ferrari? Ecco le possibili date.

Hamilton alla Ferrari: bisognerà aspettare

La Mercedes ha impedito ad Hamilton di prendere parte ai test Pirelli di fine stagione ad Abu Dhabi con la Ferrari, che dal canto suo ha dato il suo permesso a Carlos Sainz, che ha potuto girare con la Williams. Inoltre il pilota inglese è ancora legato da obblighi contrattuali con la Mercedes fino a Mercedes, che lo costringeranno a presenziare ad una serie di eventi già programmati con partner e sponsor. La prima esperienza con la Ferrari avverrà verosimilmente dopo le vacanze di Natale, nel 2025.

Hamilton alla Ferrari, le possibili date

Per iniziare Hamilton si dovrà accontentare, per via del regolamento, dei test privati sul circuito casalingo di Fiorano al volante della F1-75, la monoposto del 2022. Le possibili date, secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, sono mercoledì 22 gennaio e martedì 28 gennaio. Il primo assaggio con la vettura della nuova stagione arriverà durante i test ufficiali pre-stagionali in Bahrain, fissati tra il 26 e il 28 febbraio 2025.