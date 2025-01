Hamilton-Ferrari, ci siamo: oggi Lewis a Maranello. Tutto il suo programma

È i l giorno di Trump alla Casa Bianca, ma che volete che sia? Badiamo al sodo: è il giorno di Hamilton a Maranello! Fuor di battuta: il pilota di Formula 1 più vincente di sempre fa ingresso nella squadra più vincente di sempre, e tanto basta a rendere più effervescente l’intera Formula 1. Ciao ciao ai pinguini tra i quali Hamilton ha corso in Antartide, a Shaun White, oro olimpico in tre edizioni dei Giochi, con cui Lewis ha fatto snowboard in neve fresca in Canada lasciandosi scodellare sulle vette da un elicottero, e ciao all’attrice colombiana Sofia Vergara con cui ha condiviso almeno un pranzo , e il resto sono affari loro.

Ferrari, Hamilton sbarca a Maranello

A Maranello il comitato di accoglienza è in subbuglio da tempo e la giornata di oggi andrà via tra presentazioni a un numero allargato di tecnici – nei pochi precedenti passaggi in gran segreto aveva conosciuto solo le figure più apicali –, fotografie e burocrazie aziendali. È anche previsto che, attraverso foto, richiami alla storia e la presenza di Piero Ferrari, venga creato un qualche collegamento mediatico tra Hamilton e il Drake. Ultima rifinitura al sedile e la giornata scelta per il primo test (con una SF-23 di due anni fa) è mercoledì e verrà condivisa con Charles Leclerc, salvo complicazioni meteo. Secondo test la settimana prossima a Barcellona. Non mancherà da subito l’attività al simulatore.

L’intesa con Adami e la chiamata a Vettel

Tra i meccanismi più importanti da registrare – ma non basteranno certo i primi giorni – c’è l’intesa tra il supercampione e il suo ingegnere di macchina Riccardo Adami. Questo rapporto è un collo di bottiglia fondamentale per il funzionamento del binomio pilota-squadra: Lewis dovrà ricostruire sincronie di qualità come quelle che aveva con “Bono” Bonnington. Per saperne di più su Adami, Hamilton s’è portato avanti chiamando il suo amico (non lo era nel 2019, ma oggi sì) Sebastian Vettel, che a stretto contatto con l’ingegnere bresciano ha lavorato in Toro Rosso e in Ferrari.

Tutti sotto esame alla 'Casa Rossa'

L’attenzione sul pluri-campione è spasmodica, tutti sembrano sotto esame al suo passaggio, ma presto sotto la lente ci sarà lui. La sintonia con la macchina, i rapporti di lavoro e la freschezza agonistica a quarant’anni dovranno funzionare al meglio perché il confronto diretto è con Leclerc, assieme a Max Verstappen il più forte in qualifica. Hamilton arriva da una stagione non facile in cui George Russell gli è stato regolarmente davanti: 19-5 sul giro secco, 14-9 in gara, 5-1 nelle Sprint. Vero che Lewis abbia più esperienza in valore assoluto, ma Charles ne ha di più all’interno della Ferrari: si prepara a cominciare la sua settima stagione in rosso ed era già nell’accademia nel 2016. Ma «reinventarsi è potente» come ha detto lo stesso Hamilton, spiegando: «Il 2025 è un anno in cui abbracciare nuove opportunità, rimanere affamati e andare avanti con uno scopo. Facciamo in modo che sia un anno da ricordare. Andiamo!». Ma sì, andiamo.