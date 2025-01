Hamilton e la Ferrari, il retroscena: Fiorano in tilt, è Lewis-mania

Nel giorno in cui l’altro veterano del motorsport da poco in rosso è stato ufficialmente presentato, Lewis Hamilton ha vissuto le sue prime ore all’interno di un mondo Ferrari che non vedeva l’ora di accoglierlo . Come spiegato da Marc Marquez a Madonna di Campiglio «il nome pesa ma non è sufficiente per vincere», ma l’aura di Hamilton si è fatta sentire subito in quel di Maranello, dove ieri l’inglese ha mosso i suoi primi passi da pilota del Cavallino.

Hamilton-Ferrari, la prima foto

Ed in questo senso la prima foto di Sir Lewis insieme ad una Ferrari è già destinata ad entrare nei libri di storia del Cavallino: Hamilton ha infatti posato - con la consueta eleganza d’abito - davanti alla casa di Enzo Ferrari e ad una F-40, la sua supercar preferita, inviando tramite i propri social il primo messaggio d’amore verso il popolo ferrarista. «Ci sono giorni che sai che ricorderai per sempre - le parole scelte dall’inglese - e oggi, il mio primo da pilota della Ferrari, è uno di quei giorni..». E anche tutti quelli precedenti dell’attesa sono stati una escalation sui social, un racconto diventato virale che parlava di Lewis e di Charles, di come ci si preparava ad accoglierli: i badge, la targa sulla porta, addirittura le ciotole per i rispettivi cani di differente stazza. Tutto parlava di loro e di lui, soprattutto.

Hamilton sulla Ferrari, i tifosi aspettano

Un popolo ferrarista che nemmeno in un freddo lunedì di gennaio si è fatto trovare impreparato, come dimostrato dalle decine di tifosi che hanno atteso Lewis fuori della Gestione Sportiva Ferrari, ai quali sono bastate poche parole in italiano del fuoriclasse per andare in visibilio. Nella sua prima giornata tra le strade di Maranello Hamilton ha subito visitato tanti dei punti nevralgici del mondo Ferrari: non solo la GES ma anche Fiorano, compresa una visita nello storico ufficio di Enzo Ferrari, per poi passare ai vari reparti del Cavallino. Nel corso di queste visite Lewis ha iniziato a scoprire il simulatore Ferrari e a lavorare sul proprio sedile, ma ora tutta l’attesa è per domani, quando il baronetto scenderà per la prima volta in pista a Fiorano. Un evento iconico, che ha già mandato in tilt non solo Fiorano ma anche tanti paesini limitrofi, come conferma il sold out degli hotel fino addirittura a Modena. Del resto l’impatto dell'arrivo di Hamilton è stato testimoniato anche dalla presenza ieri della dirigenza Ferrari al gran completo, che Hamilton ha ringraziato pubblicamente in un secondo post sui social. La Lewis-mania è iniziata, e promette di essere un’onda a dir poco inarrestabile.