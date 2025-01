Hamilton entusiasta: la frase al box Ferrari nel suo primo team radio

FIORANO MODENESE - È ufficialmente scoppiata la Hamilton-mania tra i tifosi della Ferrari . Reduce dall'emozionante bagno di folla di due giorni fa (mercoledì 22 gennaio) a Fiorano , dove il 40enne pilota inglese sette volte campione del mondo è sceso in pista per il primo test con la SF-23 , per Lewis è arrivato anche il primo team radio con la ' Rossa '.

Ferrari, le parole di Hamilton nel primo team radio

Gli account social del 'Cavallino rampante' pubblicano la prima mini-chiacchierata tra il classe 1985 di Stevenage e il suo nuovo ingegnere di pista, Riccardo Adami. L'audio diffuso sui social dalla Ferrari è in realtà di poche, pochissime parole tra i due ma descrive al meglio l'emozione vissuta da Hamilton alla sua prima uscita con la 'Rossa'. Dopo la prima tornata di due giorni fa, Adami si rivolge a Lewis con un messaggio tanto semplice quanto chiaro: "Radio check, Lewis". L'ex pilota della Mercedes risponde lasciando trasparire grande entusiasmo e un'emozione contagiosa: “Wow. Eheheh. Eh…wow. È stato fantastico“. Una frase eloquente, quella di Lewis Hamilton, che esalta i tifosi ferraristi che non gli hanno fatto di certo mancare affetto e speranze in vista del debutto ufficiale con la Ferrari in programma a Melbourne per il Gran Premio d'Australia: si parte infatti nel weekend del 14-16 marzo.