Rivoluzione Ferrari: come cambierà il colore della macchina. Comincia una nuova era

Ferrari, attesa per il nuovo lancio. E ci saranno altri test

“Nuovo anno, nuovo nome” è lo slogan scelto per la presentazione, utilizzando come sfondo un rosso più opaco rispetto all’ultime stagioni. Un indizio che anticipa la livrea della SF-25, probabilmente dotata di una carrozzeria opaca e non lucida. In tal senso una prima conferma era stata già fornita - sempre via social - la settimana scorsa, quando la Ferrari aveva mostrato le tute e i caschi di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Il rosso intenso utilizzato per il vestiario dei piloti dovrebbe ricalcare quello della livrea della monoposto che segna l’inizio della nuova era del Cavallino Rampante. Per averne la conferma bisognerà il doppio evento di febbraio: il 18, quando tutte le squadre saranno presenti nel nuovo evento collettivo a Londra per celebrare i 75 anni del Circus, e il 19, giorno della presentazione a Fiorano. La SF-25 sarà caratterizzata da soluzioni audaci a livello di sospensioni e aerodinamica tanto che Frederic Vasseur, sul finire del 2024, aveva dichiarato che la SF-25 avrebbe avuto “solo l’1% dei componenti in comune con quella precedente”. La SF-25 mostrerà parte del proprio potenziale solo nei test collettivi in Bahrain (dal 26 al 28 febbraio), ma intanto gli uomini della Rossa non aspettano e continuano a macinare chilometri. Ieri si è concluso il programma Testing Previous Cars condotto a porte chiuse in quel di Barcellona, stavolta con Antonio Giovinazzi e Dino Beganovic, ma la stessa pista vedrà nuovamente in azione Hamilton - tradito mercoledì da un avvallamento del tracciato catalano - e Leclerc nella prossima settimana (4-5 febbraio) con una SF-24 modificata ed equipaggiata di gomme Pirelli in configurazione 2026. Occasione in cui la Ferrari incrocerà le proprie traiettorie con quelle della McLaren.