Presentazione nuova Ferrari SF-25 diretta: aggiornamenti e ultime news dall'evento F1 di Londra

LONDRA (INGHILTERRA) - La grande attesa del popolo della Ferrari sta per finire, perché nella serata di oggi (18 febbraio) sarà svelata la nuova SF-25 che guideranno Lewis Hamilton e Charles Leclerc nel prossimo Mondiale. Accadrà nella kermesse organizzata dalla Formula 1 alla 'O2 Arena' di Londra (il via alle ore 21 italiane) per celebrare i suoi 75 anni e dare ufficialmente il via alla nuova stagione. Segui la diretta dell'evento con tutti gli aggiornamenti e le news in tempo reale.

21:38

Ora il turno della Racing Bulls: a guidare le monoposto Hadjar e Tsunoda

Ora è il turno del team Visa Cash App Racing Bulls, che schiererà come piloti il francese naturalizzato algerino Isack Hadjar e il giapponse Yuki Tsunoda, saliti sul palco per presentare la nuova livrea.

21:27

Tocca alla Williams: l'ex ferrarista Sainz e Albon i due piloti per il 2025

È il momento della Williams, che avrà lo spagnolo ex ferrarista Carlos Sainz e il thailandese di passaporto britannico Alex Albon come piloti nel Mondiale 2025 di Formula 1 ormai alle porte. "Hamilton-Leclerc è sicuramente una coppia molto veloce - ha intanto detto Sainz prima del via della kermesse ai microfoni di 'Sky' -, porterà buone cose alla Ferrari".

21:20

Il team Sauber presentato per primo: Hulkenberg e Bortoleto con Binotto

È il team Sauber ad essere presentato per primo: sul palco londinese svelata la nuova livrea, con il direttore tecnico Mattia Binotto (ex ferrarista) ci sono i due piloti: il 37enne Nico Hulkenberg (arrivato dalla Haas) e il 20enne 'rookie' brasiliano Gabriel Bortoleto (campione in carica in Formula 2).

21:13

Le battute di Jack Whitehall su Hamilton e Leclerc

A presentare la kermesse londinese organizzata dalla F1 è il comico e attore briitannico Jack Whitehall che ha scherzato su Lewis Hamilton: "Il sette volte campione del mondo ha sempre gli occhi di tutti addosso, quando è in pista o quando si aggira nel paddock vestito come un personaggio di 'Fortnite'. Stasera è al tavolo della Ferrari, pregate per Toto Wolff della Mercedes che sta vivendo un classico incubo, quello del tuo compagno che ti tradisce per una bellezza italiana". Poi una battuta anche per l'altro ferrarista Charles Leclerc: "Il più bello del circuito. L'uomo che la mia fidanzata sogna quando facciamo l'amore e che sogno anche io quando faccio l'amore con lei".

21:08

Iniziato l'evento F1 a Londra: via allo show della 'O2 Arena'

Iniziato lo show organizzato dalla F1 alla 'O2 Arena' di Londra: tutto pronto per la presentazione delle livree e dei piloti dei dieci team che prenderanno parte al Mondiale 2025.

20:59

Ferrari, la carica di Leclerc: "Ho spinto come un 'animale'. Sono pronto"

Charles Leclerc carico e pronto a una nuova stagione con la Ferrari: "C'è tantissima attesa, ma dovremo liberare la nostra testa e concentrarci su noi stessi - dice da Londra il pilota monegasco ai microfoni di 'Sky' -. Quest'anno c'è grande attesa anche per l'arrivo di Hamilton, abbiamo fatto un grande lavoro e sono contento dei progressi fatti da noi, anche se non conosciamo quelli degli altri. Io mi sento in forma e ho spinto come un 'animale' durante la pausa, sono pronto e non vedo l'ora di scendere in pista con la nuova monoposto già domani mattina a Fiorano".

20:55

Domenicali sicuro: "Ferrari competitiva, Hamilton darà più carica a Leclerc"

"Ci sono tante aspettative in Ferrari, Hamilton darà ulteriore carica a Leclerc e saranno sicuramente competitive. Poi abbiamo Kimi Antonelli che a 18 anni farà bene con la Mercedes". Così il ceo della F1 Stefano Domenicali ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla presentazione delle livree della F1 a Londra.

20:52

Alonso non molla: "Ho ancora due anni per godermi la F1"

A pochi minuti dall'inizio dell'evento organizzato dalla F1 ai microfoni di 'Sky' ha parlato anche il 43enne spagnolo ed ex ferrarista Fernando Alonso, ora pilota dell'Aston Martin: "Ho ancora due anni di contratto per godermi questa F1 sempre più competitiva".

20:49

A Londra anche Briatore per l'Alpine: "Vogliamo crescere"

A Londra all'evento della F1 c'è anche Flavio Briatore, 'executive advisor' del team Alpine: "Ripartiamo da dove abbiamo lasciato - ha detto il dirigente italiano ai microfoni di 'Sky' - con l'obiettivo di crescere e fare meglio".

20:46

Abito scuro e cravatta rossa per Hamilton

Elegantissimo Lewis Hamilton, che si è presentato alla 'O2 Arena' di Londra in abito e cappotto scuro ma con una cravata rossa, come il colore della Ferrari che guiderà in questa stagione. Per il pilota inglese sorrisi e abbracci con gli uomini della squadra Mercedes con cui ha lavorarato fino a pochi mesi fa.

20:38

Livree e piloti: si alza il sipario sul Mondiale 2025

Nel grande show di Londra verranno presentate le livree delle dieci squadre che prenderanno parte al Mondiale di Formula 1 e i rispettivi venti piloti (due per team). La Ferrari sarà la penultima.

20:30

Presentazione nuova Ferrari: dove seguirla in tv e streaming

