Come è la nuova Ferrari SF-25: livrea, scheda tecnica e curiosità. Tutte le foto, i video e le reazioni

Come tutte le principesse si fa attendere ma, alla fine, arriva prima di mezzanotte. Ed è bella, bellissima, scintillante. La speranza dei tifosi è che la nuova Ferrari SF-25, presentata stasera, sia anche stabile, efficiente, veloce. All'altezza di una coppia di piloti straordinaria, che fa sognare: Hamilton e Leclerc, il veterano e l'ex ragazzino che si è fatto uomo. Domani è previsto il debutto in pista, a Fiorano, a porte chiuse: 200 km per il primo collaudo e poi saluti e baci. Ci si rivede in Bahrain dove è prevista l’unica sessione di test pre-stagionale, dal 26 al 28 febbraio.

Nuova Ferrari SF-25, le novità della nuova monoposto

Ferrari fa sapere che la nuova monoposto, il cui nome è in continuità con quello degli ultimi due anni a sottolineare la stabilità regolamentare, è la settantunesima monoposto di Formula 1 realizzata dalla Ferrari, la quarta della seconda generazione di auto ad effetto suolo introdotta nel 2022, ma è una vettura del tutto nuova, con soluzioni tecniche in discontinuità con il passato. "La modifica più evidente messa in atto dal team tecnico diretto da Loic Serra è senz’altro la sospensione anteriore, che passa dallo schema push rod a quello pull rod. A guidare questo cambio di architettura la necessità di rendere più pulito il flusso d’aria che investe la vettura e ampliare i margini per lo sviluppo aerodinamico, che con la precedente soluzione erano ormai stati sfruttati appieno. La vettura rappresenta un’evoluzione sotto ogni aspetto della monoposto dello scorso anno, che ne è stata buona base di partenza. È stata realizzata con lo scopo di massimizzare il potenziale del pacchetto in un campionato che, con un regolamento ormai maturo e giunto alla sua ultima stagione, vedrà valori estremamente ravvicinati e in cui anche i millesimi potranno fare la differenza". Differenza che i tifosi vogliono vedere sia nella macchina sia nei piloti, ma questa è un'altra storia. Dal punto di vista della power unit, la 066/15 non prevede innovazioni tecniche dal momento che l’architettura del propulsore è congelata per regolamento dal 2022. "Ciò non significa, tuttavia - si legge ancora nel comunicato Ferrari - che non ci sia stato margine per lavorare allo scopo di migliorare ancora. La stabilità dei regolamenti ha infatti permesso di spostare l'attenzione verso un'ulteriore ottimizzazione della strategia di utilizzo dei propulsori, nel tentativo di adattarla ad ogni singola condizione del fine settimana di gara e di estrarre il massimo potenziale dalle sue prestazioni nominali. L'affidabilità è un lavoro senza fine e durante l'inverno, nonostante un'ulteriore riduzione delle ore consentite di funzionamento al banco prova motore, si è lavorato per analizzare e rivedere ogni processo e lezione appresa dalla stagione 2024, con l'obiettivo di continuare a migliorare ogni singola area sul fronte dell'affidabilità".