10:45

Leclerc: "Ho spinto come un 'animale'. Voglio il Mondiale"

"Durante la pausa ho spinto come un 'animale'. Voglio il Mondiale": queste le parole di Charles Leclerc nell'evento organizzato dalla F1 ieri a Londra, alla vigilia dei primi test a Fiorano dove questa mattina il monegasco sta provando la nuova Ferrari SF-25. LEGGI TUTTO

10:31

Hamilton fotografa la SF-25 nel box di Fiorano: tifosi in delirio sui social

In un video postato dalla Ferrari su Instagram si vede Lewis Hamilton scattare delle foto con il proprio telefono alla SF-25 prima che esca dal box di Fiorano con Charles Leclerc al volante. Il dettaglio non è sfuggito ai tifosi della Rossa che hanno espresso il proprio apprezzamento tra i commenti, in delirio per l'inglese che scenderà invece i n pista nel pomeriggio.

10:20

SF-25 in pista a Fiorano: la Ferrari celebra il debutto sui social

"Si scende in pista per la prima volta. La SF-25 fa il suo debutto a Fiorano!". Con queste parole la Ferrari celebra sui propri profili social l'esordio della nuova monoposto, postando il video dell'uscita dal box con Charles Leclerc al volante.

10:10

Nel pomeriggio test per Hamilton: cosa dice il regolamento della F1

Mentre in pista a Fiorano c'è ora Charles Leclerc al volante della nuova Ferrari SF-25, il programma odierno (con lo 'shakedown' e il 'filming day') prevede anche la partecipazione di Lewis Hamilton, protagonista indiscusso dello spettacolo londinese ma ansioso di mettersi al volante della nuova rossa. Accadrà nel pomeriggio. Il regolamento prevede per entrambi solo un breve contatto con la vettura, per un paio di centinaia di chilometri complessivi.

10:04

Cori per Leclerc, che risponde salutando i tifosi

Grande entusiasmo da parte dei tifosi della Ferrari giunti a Fiorano per vedere da vicino il debutto della nuova SF-25: ora in pista Charles Leclerc che è entrato nell'abitacolo intorno alle 9.30, acceso il motore e inanellato i primi giri salutando con ampi gesto del braccio i tantissimi sostenitori presenti, che hanno risposto con cori e urla di incoraggiamento per il pilota monegasco.

10:00

La SF-25 in pista con Leclerc: le prime immagini da Fiorano

C'era grande attesa tra i tifosi della Ferrari e finalmente è terminata: la nuova SF-25 ha finalmente debuttato in pista a Fiorano, dove ora la sta testando Charles Leclerc in attesa del turno di Lewis Hamilton che si metterà al volante nel pomeriggio.

09:54

Leclerc prova anche partenze e frenate con la SF-25

Simulazioni di partenze e frenate per Charles Leclerc con la nuova Ferrari SF-25 sulla pista 'casalinga' di Fiorano: test utili per lavorare sull'assetto della monoposto in vista dei test pre-stagionali in Bahrein (26-28 febbraio).

09:51

Vasseur segue il test di Leclerc a Fiorano in elicottero

Mentre Charles Leclerc gira sulla pista di Fiorano la nuova Ferrari SF-25, il 'team principal' Fred Vasseur segue il test del pilota monegasco a bordo di un elicottero.

09:46

Leclerc e Hamilton con la tuta da gara della Ferrari: ecco i loro caschi

Prime immagini ufficiali di Leclerc e Hamilton con la tuta da gara della Ferrai e i rispettivi caschi. Il monegasco è già in pista a Fiorano con la nuova SF-25, mentre nel pomeriggio toccherà al britannico.

09:37

Hamilton, prime parole in italiano: "Sono molto emozionato"

"Sono molto emozionato": queste le prime parole in italiano del pilota britannico Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo arrivato in Ferrari in questa stagione dalla Mercedes. QUI IL VIDEO

09:29

C'è anche John Elkann a Fiorano, Leclerc è già in pista

La nuova SF-25 è già in pista a Fiorano, con Charles Leclerc al volante per i suoi primi giri con la monoposto progettata per il Mondiale 2025. Anche il presidente John Elkann è a Fiorano (arrivato ini elicottero) per assistere al debutto della rivoluzionata Rossa.

09:25

Fiorano, arrivano i tifosi ferraristi per vedere la SF-25

Sono già arrivati diversi tifosi della Ferrari, per assistere dal 'ponte dei sospiri' al debutto della SF-25 sulla pista di casa della Rossa.

09:19

La SF-25 debutta a Fiorano: il programma della mattinata

'Shakedown' a porte chiuse sulla pista casalinga di Fiorano per la Ferrari SF-25, con cui Lewis Hamilton e Charles Leclerc dovrebbero scendere in pista dalle ore 9:30 circa per percorrere fino a 200 chilometri in vista dell'unica sessione di test pre-stagionali in Bahrein (26-28 febbraio).

09:15

Rivoluzione Ferrari SF-25, come cambia l'abitacolo

Rivoluzione Ferrari con la nuova SF-25 che oggi debutta in pista a Fiorano: le scelte dei progettisti fanno felici i due piloti Lewis Hamilton e Charles Leclerc. TUTTI I DETTAGLI

Fiorano (Modena)