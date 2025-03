Hamilton compra una casa di lusso a Milano: in che zona e quanto ha speso

MILANO - A Milano ha già potuto 'assaporare' tutta la passione dei tifosi della Ferrari, nel bagno di folla andato in scena di fronte al Castello Sforzesco in occasione della presentazione delle Rosse prima del via del Mondiale 2025. E sempre nel capoluogo lombardo il nuovo ferrarista Lewis Hamilton ha già deciso di mettere in qualche modo 'radici', comprando una casa di lusso per una cifra importante.