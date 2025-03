Mistero Hamilton, la frase su San Diego al team radio Ferrari dopo la pole in Cina: tifosi spiazzati ma arriva la spiegazione

San Diago/San Diego, un gioco di parole

In realtà come due amici, Hamilton e Adami avrebbero infatti giocato tra loro, riconoscendosi in una citazione cinematografica, che sarebbe riferita al film cult "Anchorman - La leggenda di Ron Burgundy", pellicola girata nel 2004 e diretta da Adam McKey, con protagonista il noto attore americano Will Ferrell, nel personaggio di un conduttore di un'emittente televisiva. Niente di impegnativo, considerando che il film ha riscosso parecchio successo per alcune divertenti scene trash, fonte di ispirazione di tutta una serie di clip e meme. Si tratterebbe dunque di un gioco di parole, San Diago/San Diego, facente parte della sceneggiatura, conosciuto ed evidentemente apprezzato da entrambi i protagonisti. Mistero svelato.