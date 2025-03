Leclerc e la frase che spaventa i ferraristi: "Il problema sono io. Hamilton invece..."

Charles Leclerc è a dir poco deluso dopo il quinto posto nell Sprint Race in Cina. Per quanto la vittoria di Hamilton possa considerarsi una buona notizia perché, almeno, la macchina c'è, il monegasco ammette di non sentirsi "a suo agio" e dice una frase che spaventa più di qualche ferrarista: "Il problema sono io". Cosa intendeva davvero Leclerc? "Sono stato conservativo all'inizio, ma non avevo passo, specie nella prima parte. Alla fine ne avevo di più ma non era abbastanza. Un punto perso, ma sono mai stato veloce su questa pista. Ovviamente non è una scusa, devo trovare il modo di essere veloce per la gara di domani. Ma non sono stato al livello di Lewis. Sapevo che a Melbourne e Shanghai avrei faticato, spero di poter guardare avanti dalla prossima gara. Voglio massimizzare i punti qui, e spero di poter risalire già dalla qualifica di oggi. Non mi aspetto miracoli e credo davvero, in questo week en, di essere io il problema. Vedremo".