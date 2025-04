Hamilton e quella scena di un film a bordo di una Ferrari: "Ce l'ho sempre avuta in mente"

Lewis Hamilton non smette mai di stupire. Intervistato sui canali social della Ferrari , il pilota inglese ha infatti raccontato un aneddoto relativo alla sua infanzia che lega non solo la passione per la Ferrari ma anche quella per il cinema e alcuni intramontabili classici : "Amo i film così tanto da aver fondato una società di produzione un anno e mezzo-due anni fa". Sottolinea Hamilton riferendosi alla ' Dawn Apollo Films '. "Sono cresciuto guardando tutti questi classici del passato, come 'Una Poltrona per due', 'Il Principe cerca moglie' e soprattutto 'Una pazza giornata di vacanza' " .

Hamilton, quella scena del film sulla Ferrari: "Ce l'ho sempre avuta in mente"

Proprio il film 'Una pazza giornata di vacanza', pellicola del 1986 con protagonista l'attore Matthew Broderick nei panni di Ferris Bueller, era stato utilizzato da Hamilton che ha reinterpretato una scena cult (alla guida di una Ferrari 250 GT California Spyder, ndr) per festeggiare la sua prima stagione con la scuderia di Maranello coronando così un suo sogno di lunga data: "Vidi la Ferrari per la prima volta in quel film, avevo 5 o 6 anni. Io e il mio amico Timmy stavamo parlando, cominciammo poi a chiacchierare di Ferris Bueller e pensai: 'Quanto sarebbe assurdo se potessimo rifare quella scena in cui loro la Ferrari su questa collina e poi atterrano con la musica di Star Wars'?. Quella scena ce l'ho sempre avuta in mente ed è stato come se avessi potuto fare qualcosa di figo per rendere omaggio a questa nuova avventura qui alla Ferrari".