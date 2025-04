In Giappone va in scena il terzo gran premio della stagione. Le Ferrari provano a dimenticare il pessimo inizio di stagione. Soprattutto in Cina è andato in scena un vero e proprio disastro, con la squalifica di entrambe le monoposto. Le premesse però a Suzuka non sono esaltanti: la griglia di partenza vede Leclerc partire dalla quarta posizione e Hamilton addirittura dalla ottava. La speranza dei tifosi è in uno scatto di orgoglio della Rossa, un segnale di vita. Segui la gara in diretta con noi.

8:26

Gara finita: le posizioni delle Ferrari

Leclerc chiude quarto a quasi 14 secondi dal podio, Hamilton settimo. Vince la gara Verstappen davanti a Norris e Piastri.

8:21

La gara delle Ferrari scivola via

Cristallizzate le posizioni di Leclerc e Hamilton: imprevisiti a parte, difficile che cambino ormai.

8:09

Leclerc mantiene la posizione

Il pilota Ferrari è lontanissimo dal podio. Dietro di lui Russell è lontano e per ora non sembra in grado di impensierirlo.

8:01

Antonelli allunga su Hamilton

Poche speranze per il pilota britannico per guadagnare posizioni: davanti a lui il pilota italiano è tra i più veloci in pista.

7:53

Le posizioni aggiornate

Dopo tutti i pit stop le posizioni dei piloti Ferrari rimangono le stesse di prima: Leclerc quarto e Hamilton settimo.

7:51

Pit stop per Hamilton

Bene il team Ferrari: cambio gomme velocissimo.

7:45

Hamilton ancora in pista

Antonelli e il pilota britannico sono primo e secondo perché non si sono ancora fermati ai box. Vediamo se questa strategia pagherà.

7:39

Lerclerc ai box

Non perfetto il pit stop Ferrari, sembra qualche problemino con la posteriore, ma non troppo tempo perso.

7:35

Cominciano i pit stop

I primi piloti cominciano a entrare ai box. Staremo a vedere al termine le posizioni della Ferrari.

7:31

Il podio si allontana

Leclerc perde leggermente nei confronti della McLaren di Piastri, terza in classifica: è lontana quasi tre secondi.

7:26

Hamilton ha davanti Antonelli

Il pilota britannico non riesce più a spingere come prima, davanti a lui Antonelli gira meglio. Forse sta provando a risparmiare un po' le gomme.

7:20

Pioggia in arrivo?

C'è la possibilità che arrivi una pioggia lieve attorno al ventesimo giro: questo dicono le previsioni meteo di alcuni team.

7:17

Leclerc tiene a bada Russell

Il pilota Ferrari ora ha ristabilito un certo vantaggio sul pilota Mercedes.

7:13

Sorpasso di Hamilton!

Il pilota britannico si sbarazza di Hadjar e sale in settima posizione.

7:08

Leclerc deve difendersi

Il pilota Ferrari ha Russell molto vicino alle spalle. Presto potrebbe subire un attacco.

7:04

Iniziata!

Prime curve: le Ferrari mantengono le posizioni di partenza, Leclerc è quarto e Hamilton ottavo.

7:00

Giro di formazione

Partito il giro di formazione, tra poco parte la gara.

6:58

Le condizioni meteo

La pista è umida in alcuni punti per via delle precipitazioni delle scorse ore, ma si parte con le gomme slick. C'è una possibilità del 40% di pioggia durante la gara.

6:56

Tutto pronto

Le monoposto sono schierate sulla griglia di partenza, tra cinque minuti si parte con il giro di formazione.

6:53

Le info sul circuito