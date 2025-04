ROMA - Cresce l'attesa per il Gran Premio del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale 2025 della Formula 1. Si parte da domani, venerdì 11 aprile, con le prime sessioni di prove libere fino alle qualifiche (sabato 12 aprile) e la gara, in programma domenica 13 aprile sull'International Circuit. Un appuntamento prestigioso, al quale parteciperà come spettatore e appassionato anche Luca Cordero di Montezemolo.