Il Cavallino è pronto per solcare anche i mari del mondo, oltre alle strade. Dalle supercar ai super yacht e super barche a vela: John Elkann, il presidente della Ferrari ha confermato il nuovo progetto della Scuderia fondata nel 1939 a Maranello. "Enzo Ferrari era sempre alla ricerca della prossima sfida, proprio come noi oggi. Ci stiamo preparando a entrare nel mondo della vela: la ricerca delle massime prestazioni in mare ci offrirà nuove opportunità di innovazione in termini di tecnologia, prestazioni e sostenibilità, e siamo certi che le nostre conoscenze ispireranno le nostre future auto da corsa e sportive", ha detto il numero 1 di Maranello durante l'assemblea degli azionisti. "Il varo faceva parte di una serie di esperienze senza precedenti - ha spiegato - organizzate attorno al Gran Premio di Miami di Formula 1 (previsto per il prossimo 4 maggio, ndr). Le nostre celebrazioni hanno riunito la comunità Ferrari negli Stati Uniti e hanno messo in mostra ogni sfaccettatura delle tre anime del Cavallino Rampante: corse, auto sportive e stile di vita. Continueremo a creare altri momenti come questo per la nostra comunità in futuro, perché sappiamo che per rafforzare ulteriormente il nostro rapporto con i nostri clienti e tifosi, offrire un'esperienza eccezionale è importante tanto quanto un prodotto eccezionale".