Ferrari, svelata la clausola sul contratto di Hamilton che potrebbe spiegare il pessimo avvio di stagione

LONDRA (Inghilterra) - Una stagione in salita. Lewis Hamilton continua a deludere le attese dei tifosi della Ferrari : fin qui, solo una vittoria nella Sprint Race in Cina, poi soltanto piazzamenti modesti che hanno disatteso le speranze dei ferraristi. Dopo undici anni passati alla Mercedes , il pilota inglese ha fatto il grande salto passando alla Scuderia di Maranello , ma finora i risultati ottenuti sono stati piuttosto modesti.

Hamilton, una clausola-bavaglio

Il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari è stato blindato dalla scuderia tedesca con una clausola tanto singolare quanto restrittiva. Il pilota dopo aver guidato per oltre un decennio la monoposto della Mercedes, ora deve fare i conti con un sistema, una struttura e un hardware completamente nuovi. Questo ha generato non pochi problemi che hanno frenato le prestazioni dell’inglese. Ma il suo nuovo contratto potrebbe in parte spiegare tutte queste difficoltà: una clausola inserita nell’accordo, impedisce alla Ferrari di contattare chiunque provenga dalla Mercedes. Lewis Hamilton è stato isolato dalla scuderia tedesca: dovrà interfacciarsi con altri tecnici e altri ingegneri, senza l’aiuto di vecchie conoscenze.