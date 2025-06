Hamilton devastato dopo il GP del Canada: "È orribile, non mi era mai successo"

Oltre a un deludente sesto posto sul circuito di Montreal, Lewis Hamilton si porta dal Gp del Canada anche la brutta esperienza dell'investimento di una marmotta, che si è trovato davanti alla sua Ferrari durante la gara. Il pilota inglese si è detto "devastato" per aver investito l'animale a tutta velocità ieri, durante il 13° giro del Gp del Canada. L'impatto ha peraltro danneggiato il fondo della sua Ferrari, causando una perdita di 20 punti di carico, traducibili in circa mezzo secondo a giro. A fine gara Hamilton, noto animalista e vegano, si è detto triste per l'incidente.

La tristezza di Hamilton

"Sono partito bene, ho tenuto la posizione, stavo gestendo le gomme - le parole di Hamilton - mi sentivo ottimista, poi... non mi sono accorto di che cosa sia successo, ma mi hanno detto che ho investito una marmotta. È sconvolgente. Amo gli animali e sono molto triste per quello che è accaduto. È orribile, non mi era mai successo prima. Non è mai bello vedere queste cose, spero solo che non abbia sofferto".