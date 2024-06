F1 Gp Spagna, enorme incendio nel paddock McLaren: cosa è successo

Le fiamme improvvise e l' incendio , poi l'arrivo dei pompieri e dell'ambulanza. E' successo poco prima delle prove libere 3 del Gran Premio di Formula 1 in Spagna , a Barcellona, nell' hospitality del paddock della McLaren . Non si conoscono ancora le cause dell'incendio, che però in un attimo ha avvolto l'area del team di Woking.

Incendio nel paddock McLaren

Secondo le prime ricostruzioni, l'incendio sarebbe scoppiato ai piani alti dell’hospitality, poi il piano terra è stato travolto dal fumo. Nessuna certezza sulle cause, ma la prima ipotesi sarebbe quella di un cortocircuito elettrico. Un uomo è stato portato via in barella dall'ambulanza, ma non sembra ci siano conseguenze per i dipendenti della McLaren. Due vigili del fuoco invece hanno ricevute delle cure dopo l'intervento. L'area adesso è stata evacuata.