Norris, che guaio: la sua Ferrari F40 sbatte contro il guardrail 

ROMA - La stupenda Ferrari F40 di Lando Norris , già avvistata in diverse occasioni sulle strade di Monaco, è stata danneggiata in un incidente documentato in un video recentemente apparso online. Le immagini mostrano la supercar (che oggi ha prezzi da 1 milione di euro a salire) su un asfalto asciutto, mentre percorre una strada a due corsie priva di spartitraffico, affrontando una curva a sinistra a una velocità moderata.

La Ferrari di Lando Norris incidentata: cosa è successo

All’uscita della curva l’auto perde improvvisamente controllo: finisce in testa-coda e colpisce con il posteriore sinistro il guardrail laterale. La targa dell'auto corrisponde a quella della Ferrari F40 che Norris ha acquistato lo scorso anno per circa un milione e mezzo di euro. Il pilota della McLaren è stato spesso fotografato a bordo dell’iconica vettura sulle strade del Principato di Monaco, dove risiede. Tuttavia, al momento dell’incidente, Lando si trovava in vacanza a Dubai, quindi non era lui al volante. Rimane da chiarire chi stesse guidando l’auto al momento del sinistro.