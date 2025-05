Piastri e il balletto "griddy": perché in Formula 1 ha esultato così

MIAMI (STATI UNITI) - Grande festa in casa McLaren per il trionfo di Oscar Piastri nel Gran Premio di Miami , sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1 . Il pilota australiano ha preceduto il compagno di squadra, Lando Norris , e George Russell su Mercedes in 1:28:51.587 centrando il terzo successo consecutivo stagionale , il quarto in totale . Al termine della gara il 24enne di Melbourne ha infatti festeggiato la vittoria in un modo del tutto particolare .

Piastri e il balletto 'griddy' a Miami: i dettagli

Appena sceso dalla vettura, il pilota australiano ha celebrato la vittoria sul circuito del 'Miami International Autodrome' abbozzando un balletto, precisamente il ‘griddy’. Di che cosa si tratta? Il griddy è una sorta di camminata saltellante ritmata durante la quale si fanno oscillare le braccia avanti e indietro e si portano le mani agli occhi mimando gli occhiali. Il balletto, riprodotto in Italia da alcuni calciatori come Moise Kean e Rafa Leao, è stato inventato nel 2019 da un giocatore di NFL con il quale Piastri aveva fatto una scommessa: "Ho cercato di ballare il Griddy, malamente eseguito come avete potuto vedere – ha spiegato Piastri al termine del Gp in Florida –. Ho incontrato Justin Jefferson giovedì, che ha di fatto reso il Griddy famoso nel mondo, e stupidamente ho fatto una scommessa con lui secondo la quale, se avessi vinto la gara, avrei fatto un balletto per lui. Dopo le qualifiche non mi sono allenato perché non credevo che si sarebbe verificata questa eventualità. Ho onorato la scommessa ma questa è stata l’ultima volta che mi avete visto ballare il Griddy", scherza Piastri sulle sue abilità danzanti.